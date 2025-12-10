Furti a Nocera Superiore | Subito illuminazione nelle zone buie

A Nocera Superiore aumentano le segnalazioni di furti nelle ultime settimane, sollevando preoccupazioni tra i residenti. La crescente incidenza di episodi criminali ha spinto le autorità a intervenire e a chiedere interventi immediati per garantire maggiore sicurezza. La questione della sicurezza pubblica diventa centrale nel dibattito cittadino, con richieste di interventi concreti e tempestivi.

Nocera Superiore, 9 dicembre 2025 – Cresce la preoccupazione per i furti a Nocera Superiore, con diversi episodi segnalati nelle ultime settimane in abitazioni private. A finire nel mirino sono in particolare le aree poco illuminate, che secondo i consiglieri comunali firmatari della nota stanno diventando terreno fertile per chi agisce approfittando dell’oscurità. «Dove c’è buio, cresce l’illegalità» – sottolineano i consiglieri –. «Lasciare intere zone senza adeguata illuminazione pubblica significa facilitare l’azione dei delinquenti e rendere più complesso il lavoro delle Forze dell’Ordine, alle quali va comunque il nostro pieno ringraziamento per lo sforzo che stanno sostenendo sul territorio». 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Furti a Nocera Superiore: “Subito illuminazione nelle zone buie”

Nuova ondata di furti tra Cava de' Tirreni e Nocera Superiore: una banda svaligia case, mangia panettone e fugge Vai su Facebook

Nocera Superiore, rubano e poi mangiano: colpo in casa con la beffa - È accaduto domenica sera in un condominio di Via Europa a Nocera Superiore, dove i residenti ... Da ilmattino.it