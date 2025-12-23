Auto della Polizia distrutta dopo lo scontro con un furgone a Bari | andava a sventare una rapina
Nella prima mattinata a Bari si è verificato uno scontro tra un’auto della Polizia e un furgone, durante un intervento per prevenire una rapina. L’incidente ha causato il ferimento di due agenti, trasportati in ospedale. La vettura di servizio è stata gravemente danneggiata. Le autorità stanno collaborando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza nelle zone interessate.
Scontro all’alba tra un'auto della Polizia e furgone, a Bari. I due agenti feriti sono stati trasportati in ospedale. Le immagini raccontano la violenza dello scontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
