L’Inter si prepara a sfidare il Genoa in una partita valida per il campionato, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio di dieci punti sulla seconda in classifica. La squadra tornerà in campo subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, cercando di recuperare fiducia e di consolidare la propria posizione. La sfida si svolgerà fuori dall’Europa, con i nerazzurri concentrati sul prossimo impegno di campionato.

L’Inter torna subito sul luogo del delitto, per fare pace con se stessa più che con i suoi tifosi, che martedì l’hanno applaudita a lungo anche dopo l’inattesa uscita dalla Champions. Di nuovo a San Siro, avversario il Genoa, per ritrovarsi nella comfort zone del campionato, dove i numeri nerazzurri valgono solide gerarchie (su tutti: 21 vittorie in 26 partite, di cui 13 nelle ultime 14). L’obiettivo è di arrivare al derby dell’8 marzo con almeno lo stesso vantaggio di 10 punti sul Milan, perciò anche stasera vincere sarà l’unica cosa che conta.A differenza di quanto accaduto una settimana fa a Lecce, stavolta Chivu qualche cambio lo farà,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fuori dall’Europa, l’Inter pensa al derby. Battere oggi il Genoa per conservare il +10

Leggi anche: Derby di Milano, cambio di data: l’Inter fuori dall’Europa sposta la sfida

Formazioni ufficiali di Milan Inter Women, subito derby per le nerazzurre dopo il 5-0 rifilato al Genoadi Redazione Inter News 24Formazioni ufficiali di Milan Inter Women, le nerazzurre tornano in campo dopo il largo successo contro il Genoa: a Milano...

Altri aggiornamenti su Fuori dall.

Temi più discussi: 'Fuori gli ex combattenti russi dall'Europa'. L'allarme dell'ambasciatore estone; Fuori dall’Europa, l’Inter pensa al derby. Battere oggi il Genoa per conservare il +10; Da Piedimonte al cuore dell’Europa: la storia di Simone, giornalista partito dal Matese per raccontare l’Europa; Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie delle italiane agli ottavi.

Fuori gli ex combattenti russi dall’Europa. L’allarme dell’ambasciatore estone(Adnkronos) – Mentre la guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno e l’Europa si confronta con un conflitto che ha ormai travalicato il campo di battaglia tradizionale, i Paesi baltici continuano a l ... msn.com

Antonio Gozzi (Federacciai): «Fuori dal green deal per salvare l'industria europea»«Non ci sarà nessun cambio di passo in Europa fino a quando non ci si renderà conto del disastro rappresentato dalla deindustrializzazione. Perché senza industria, come quella dell’acciaio, si mette ... ilmessaggero.it

Perché Sanremo è Sanremo anche fuori dall’Ariston @sanremorai #Sanremo2026 - facebook.com facebook

#Sanremo, serata duetti: le preferenze del pubblico fuori dall' #ariston #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com