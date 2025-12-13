formazioni ufficiali di milan inter women subito derby per le nerazzurre dopo il 5 0 rifilato al genoa

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women si preparano a un atteso derby milanese, dopo la convincente vittoria delle nerazzurre contro il Genoa. Le due squadre si sfidano in una partita che promette emozioni e scontri di livello, con le interiste pronte a confermare il loro momento positivo.

Inter News 24 Formazioni ufficiali di Milan Inter Women, le nerazzurre tornano in campo dopo il largo successo contro il Genoa: a Milano va in scena il derby. Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro il Genoa, l’Inter Women è pronta a tornare protagonista nel campionato di Serie A Femminile. Le nerazzurre affrontano il Milan nel derby cittadino, match valido per la 9ª giornata, in programma oggi alle ore 15:00. Una sfida sempre sentita, che arriva in un momento positivo per la squadra allenata da Gianpiero Piovani, tecnico esperto e punto di riferimento del progetto femminile nerazzurro. La gara rappresenta un banco di prova importante per l’Inter Women, chiamata a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e a dare continuità di risultati in una fase cruciale della stagione. Internews24.com

