Formazioni ufficiali di Milan Inter Women subito derby per le nerazzurre dopo il 5-0 rifilato al Genoa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women si preparano a un atteso derby milanese, dopo la convincente vittoria delle nerazzurre contro il Genoa. Le due squadre si sfidano in una partita che promette emozioni e scontri di livello, con le interiste pronte a confermare il loro momento positivo.

Inter News 24 Formazioni ufficiali di Milan Inter Women, le nerazzurre tornano in campo dopo il largo successo contro il Genoa: a Milano va in scena il derby. Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro il Genoa, l’Inter Women è pronta a tornare protagonista nel campionato di Serie A Femminile. Le nerazzurre affrontano il Milan nel derby cittadino, match valido per la 9ª giornata, in programma oggi alle ore 15:00. Una sfida sempre sentita, che arriva in un momento positivo per la squadra allenata da Gianpiero Piovani, tecnico esperto e punto di riferimento del progetto femminile nerazzurro. La gara rappresenta un banco di prova importante per l’Inter Women, chiamata a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e a dare continuità di risultati in una fase cruciale della stagione. Internews24.com

formazioni ufficiali milan interIl derby femminile alle 15: le formazioni ufficiali di Milan-Inter. Magull e Detruyer alle spalle di Wullaert - Milan e Inter scenderanno in campo alle 15:00 per una stracittadina piena di orgoglio e passione. msn.com

formazioni ufficiali milan interFormazioni ufficiali Inter Milan Primavera: di seguito le scelte di Carbone e Renna per il derby che andrò in scena tra poco - Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera: di seguito le scelte di Carbone e Renna per il derby che andrò in scena tra poco Tutto pronto per il derby meneghino giovanile. milannews24.com

formazioni ufficiali di milan inter women subito derby per le nerazzurre dopo il 5 0 rifilato al genoa

© Internews24.com - Formazioni ufficiali di Milan Inter Women, subito derby per le nerazzurre dopo il 5-0 rifilato al Genoa