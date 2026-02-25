Derby di Milano cambio di data | l’Inter fuori dall’Europa sposta la sfida

Nella mattinata di oggi, le ripercussioni del fallimento europeo dell’ Inter hanno iniziato a riverberarsi sulla programmazione del massimo campionato nazionale, con effetti diretti sulla sfida più attesa del capoluogo lombardo. L’uscita di scena della compagine nerazzurra dalla Champions League ha rimosso i vincoli logistici che avrebbero imposto un anticipo forzato della stracittadina contro il Milan. Senza l’onere della preparazione agli ottavi di finale continentali, l’orientamento della Lega Serie A è ormai tracciato: il derby, inizialmente ipotizzato per sabato 7 marzo, è destinato a essere ricollocato nel tradizionale prime time festivo, restituendo alla città di Milano la sua notte di gala più sentita. Il ritorno alla domenica sera. A poche ore dalla debacle europea, il quadro della 28ª giornata di campionato subisce una mutazione tattica e organizzativa. Se il sodalizio nerazzurro avesse proseguito il proprio cammino internazionale, l’anticipo al sabato sarebbe stato una condizione mandatoria per tutelare la freschezza atletica della rosa in vista degli impegni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Palestra Inter, la corsa all’esterno si sposta a giugno: quanta concorrenza dall’estero! La posizione dei nerazzurriLa Palestra Inter sposta la sua attività all’esterno a giugno, affrontando una crescente concorrenza internazionale.

Napoli fuori dall’Europa, la decisione di De Laurentiis su Antonio ConteIl Napoli ha ufficialmente lasciato la Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea.

Temi più discussi: Un set e poi il buio, Allianz Milano cade nel derby contro Monza; Milan, lo scudetto si allontana: perde a S. Siro col Parma e l'Inter vola a +10; Tutto su Kalulu-Bastoni e i retroscena del Derby d’Italia BordoCam; L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio.

Inter e Milan, primo derby da soci: così cambia il calcio milaneseIl campionato offre il primo derby con Inter e Milan socie alla pari. La traiettoria di due proprietà con visioni simili, accumunate dal progetto San Siro e dalla necessità di proiettare i club nel ... panorama.it

Derby di Milano: dov’è finito il pallone del gol di Pulisic?Vi siete mai chiesti dove finiscono i palloni protagonisti di gol decisivi per il campionato di Serie A raccolti a bordo campo e messi in un sacco durante le partite? Sull’app Bazr, piattaforma di ... milanofinanza.it

Prossima partita, derby con Milano. Lunedi 9 marzo. All'Allianz Cloud. Settore ospiti B1. Codice promo OLICNT26 #riempiamolo Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/ea7-olimpia-milano-vs-acqua-s-bernardo-cantu/295725 - facebook.com facebook