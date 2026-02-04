Due tifosi dell’Union Brescia hanno ricevuto il Daspo dopo aver acceso dei fumogeni allo stadio Rigamonti durante la partita contro l’Inter Milano U23 del 22 dicembre. Le autorità hanno deciso di applicare misure restrittive nei loro confronti, punendo così comportamenti che hanno disturbato l’ordine pubblico nel corso dell’incontro.

Misure restrittive per due tifosi dell’Union Brescia dopo la loro decisione di accendere fumogeni allo stadio Rigamonti durante la partita contro l’Inter Milano U23 del 22 dicembre scorso. Il Questore Paolo Sartori ha emesso due Daspo della durata di due anni. I provvedimenti, a carattere preventivo, colpiscono un 30enne della provincia di Mantova e un 24enne del Bresciano. Le indagini della Digos della Questura di Brescia, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, li hanno identificati come presunti responsabili di gravi episodi. I due sono stati identificati dalla polizia come coloro che hanno partecipato al lancio tra gli spettatori numerosi artifici pirotecnici e fumogeni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scattano Daspo per due tifosi dopo i fumogeni al Rigamonti



