Sanremo Fulminacci | Un sogno duettare con Fagnani ma io non sono una belva | sono un procione L’intervista

Fulminacci ha espresso il desiderio di duettare con Fagnani durante un’intervista, motivato dalla passione per la musica e il rispetto verso la collega. La sua giovane carriera, appena agli inizi dei trenta, lo ha portato ad affermarsi come uno degli artisti più seguiti tra i giovani. Con un sorriso, il cantautore romano ha scherzato sulla sua personalità, dicendo di non essere una belva ma un procione, dimostrando umiltà e spontaneità. La sua crescita artistica si conferma rapida e costante, rendendolo una figura di riferimento nel panorama musicale attuale.

Fulminacci cresce rapidamente, solo 28 anni e già possiamo considerarlo un artista di riferimento per la sua generazione. Merito di una penna ispiratissima, sempre vivace e profonda, una straordinaria lettura della realtà delle cose, messe poi in musica con un tale garbo e una tale naturalezza che poi sembra che sia il mondo a piegarsi alle sue canzoni. Secondo Festival di Sanremo per lui, il primo nel 2021, quando fece una bellissima figura con Santa Marinella, oggi invece torna, da artista più consapevole, come rivela nell'intervista sotto, con Stupida fortuna ma anche, forse soprattutto, con un nuovo album, pronto a uscire il 13 marzo, dal titolo Calcinacci.