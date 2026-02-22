Noi padri separati ci sentiamo sempre in colpa ma a volte quando due si lasciano è per il bene dei figli | le parole di Gigi D’Alessio a C’è posta per te

Gigi D’Alessio afferma che spesso i padri separati si sentono in colpa, ma a volte la separazione avviene per il bene dei figli. La sua esperienza di padre di sei figli lo porta a sottolineare l'importanza di mantenere un rapporto positivo con i figli dopo la separazione. Durante la sua intervista a “C’è posta per te”, il cantante ha condiviso la sua visione, evidenziando come i bambini possano trarre vantaggio da un ambiente stabile. La puntata andrà in onda sabato 21 febbraio su Canale 5.

Padri e figli, un tema che Gigi D’Alessio conosce bene, essendo lui papà di ben 6 creature. Il cantante è a C’è posta per te nella puntata in onda sabato 21 febbraio su Canale 5 come ospite della storia che vede protagonista Giovanna, una 21enne che vuole far sapere al proprio genitore, fan di D’Alessio, quanto bene gli voglia. Le scuse di Giovanna al padre. La ragazza è intenzionata a chiedere scusa al papà, a cui – dice – spesso non ha dimostrato il bene che gli vuole. A farla soffrire è stata la separazione dei genitori: “Papà da quando tu e mamma vi siete lasciati avete fatto una scelta difficile ” racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gigi D’Alessio a C’è Posta per te per la sorpresa di Giovanna al papà: “Noi padri ci sentiamo sempre colpevoli”Gigi D’Alessio si presenta a C’è Posta per te per aiutare Giovanna a sorprendere suo padre, sottolineando quanto siano legati.

“Ma Gigi D’Alessio…”. C’è posta per te, il cantante entra in studio e il pubblico nota quel particolareGigi D’Alessio si è presentato in studio e il pubblico ha notato un dettaglio insolito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Case Enasarco popolari, il Comune rassicura i proprietari: La quota non andrà oltre il 15%. Le morosità le paghiamo noi; Emergenza sociale a Ferrara: sgomberato il grattacielo; Gigi D'Alessio, la sorpresa speciale a papà Giuseppe: Tua figlia ha trovato la forza di scusarsi davanti a milioni di persone; Chi sono i genitori di Marina La Rosa: Avevo 4 anni quando si sono separati, ho imparato a conoscere mio padre da adulta.

In ricordo di Gigi Marsico, maestro di giornalismo, considerato uno dei padri della TV italiana. Qui vediamo una sua inchiesta del 1962 sul lavoro senza tutele degli immigrati meridionali sfruttati dai mediatori clandestini. Guarda su RaiPlay le puntate di “RT - R - facebook.com facebook