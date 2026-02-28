FRESCHI DI STAMPA | le novità editoriali di marzo 2026

Ecco le novità editoriali di marzo 2026: tra le uscite più attese ci sono nuovi titoli di autori italiani e internazionali, pubblicati da diverse case editrici. Le librerie si preparano ad accogliere una vasta gamma di generi, dai romanzi ai saggi, con numerose edizioni in formato cartaceo e digitale. La distribuzione di queste novità è prevista in tutta Italia nelle prossime settimane.

Bentornati a Freschi di stampa, la nostra rubrica mensile dedicata alle novità editoriali in uscita nelle librerie. Anche questo mese ce n'è per tutti i gusti! Questo attesissimo seguito di The Will of the Many – La volontà dei molti vede Vis alle prese con un pericoloso segreto che potrebbe raccontare la Storia attraverso dimensioni alternative. Un romanzo fantasy di grande livello, ricco di intrighi politici, accademie magiche, potere e sotterfugi. Dal 3 marzo in libreria. Dopo aver esplorato il confine tra innocenza e colpa in Io non ho paura e la fragilità dei legami in Io e te, Niccolò Ammaniti ora scava nei desideri più nascosti e bui di Nilo Vasciaveo, un ragazzino che vive nell'oscurità di un sottoscala in cui abita un antico e pauroso segreto.