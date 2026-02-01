FRESCHI DI STAMPA | le novità editoriali di febbraio

Febbraio porta in libreria una serie di novità che spaziano tra avventure, indagini e storie d’amore. I lettori troveranno tanti titoli nuovi pronti a catturare l’attenzione e a offrire ore di svago e riflessione. Le librerie si riempiono di volumi che promettono di accontentare ogni gusto.

Febbraio si apre con un ventaglio di novità editoriali pronte a conquistare lettori di ogni tipo: questo mese le librerie si arricchiscono infatti di titoli che promettono avventure avvincenti, indagini imperdibili, storie d'amore e approfondimenti originali su temi attuali. Quindi che tu sia appassionato di romance, mistery, thriller o saggi, in questa selezione mensile troverai suggerimenti imperdibili per arricchire la tua libreria e scoprire nuove prospettive di lettura. Tensione continua e imprevedibili colpi di scena: L'impronta del lupo di Jo Nesbø. Una metropoli ferita dalla violenza. Un poliziotto ostinato in cerca di risposte, anche su sé stesso.

