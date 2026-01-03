Juventus | Frattesi rompe gli indugi

Davide Frattesi ha annunciato ufficialmente la sua scelta di non trasferirsi in Turchia, confermando la volontà di approdare alla Juventus. La decisione rappresenta un passo importante per il centrocampista, che punta a consolidare il proprio percorso in un club di alto livello. La trattativa tra le parti è in corso, con l'obiettivo di definire nei prossimi giorni i dettagli del trasferimento.

Davide Frattesi ha preso una decisione chiara sul suo futuro: niente Turchia, la sua priorità assoluta è la Juventus. L’Inter, che lo valuta intorno ai 35 milioni, ha ricevuto segnali inequivocabili dal giocatore e dal suo entourage: il centrocampista 26enne preferisce rimanere in Italia e, in particolare, vestire bianconero per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

