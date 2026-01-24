Nella seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Inzell, si sono registrati importanti risultati, tra cui il record mondiale di Eitrem nei 5000 metri. Un momento storico per lo sport, che ha visto anche la partecipazione di Ghiotto, confermando il livello competitivo degli atleti in gara. La manifestazione prosegue con grande interesse, offrendo uno sguardo sulle performance più significative del circuito internazionale.

Si è chiusa la seconda giornata di gare dell’ ultima tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Inzell, in Germania. Sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena non sono mancate le emozioni, concentrate soprattutto nei 5000 metri maschili, teatro di un’impresa destinata a entrare nella storia. Il norvegese Sander Eitrem ha infatti abbattuto per primo il muro dei sei minuti sulla distanza, diventando il primo uomo a scendere sotto questa soglia nei 5 km. Lo scandinavo ha migliorato il record del mondo del francese Timothy Loubineaud ( 6’00”23 ), fermando il cronometro su uno straordinario 5’58”52. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cade un muro storico nello speed skating: record del mondo irreale di Eitrem nei 5000, ma Ghiotto c’è

