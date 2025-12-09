Napoli Juve senza attaccanti Spalletti fa mea culpa | Ho sbagliato io Kalulu conferma | Ci ha detto che ci ha danneggiati

. Così tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve Pafos. Tornando a parlare della partita di Napoli l’ allenatore ha fatto mea culpa. Le parole: « Senza attaccanti? Non era per pungolarli, volevo vincere la partita. Io sono andato a giocare in quella maniera lì perché ero convinto fosse il sistema giusto. Non ho avuto il risultato che volevo, ho responsabilità perché non li ho messi in condizione con le mie scelte di dare il meglio, li ho danneggiati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

