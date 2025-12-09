Napoli Juve senza attaccanti Spalletti fa mea culpa | Ho sbagliato io Kalulu conferma | Ci ha detto che ci ha danneggiati
. Così tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve Pafos. Tornando a parlare della partita di Napoli l’ allenatore ha fatto mea culpa. Le parole: « Senza attaccanti? Non era per pungolarli, volevo vincere la partita. Io sono andato a giocare in quella maniera lì perché ero convinto fosse il sistema giusto. Non ho avuto il risultato che volevo, ho responsabilità perché non li ho messi in condizione con le mie scelte di dare il meglio, li ho danneggiati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Napoli-Juve, cosa hanno detto Conte e Spalletti nel post partita: tutte le dichiarazioni
Napoli-Juve, l'esultanza di De Laurentiis: "Grande serata, tifosi straordinari"
Juve a rischio euforia, per l'Inter già un test importante. Napoli: l'impresa è qui ed ora
Però dobbiamo chiarire: quando il bus di una squadra arriva con vetri sfondati da pietre chi minimizza è colluso con chi le tira. Chi si sia a Napoli, Firenze, Bologna, Torino o Milano. #Juve Vai su X
?Elmas sicuro su Napoli-Juve: “Abbiamo dominato”. Su Spalletti: “Gli voglio bene, allenatore speciale" - facebook.com Vai su Facebook
Elmas a Dazn: il giocatore del Napoli ha parlato dopo la gara del Maradona contro la Juventus. Tutte le sue dichiarazioni - Tutte le sue dichiarazioni Eljif Elmas, giocatore azzurro, ha parlato a Dazn analizzando Napoli Juve. Da juventusnews24.com
