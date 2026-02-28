Forteto mai puniti pure i sodali dell’Epstein italiano

Nel caso del Forteto, Rodolfo Fiesoli, che nel 1985 era stato condannato per abusi sui minori, ha continuato a molestare fino al 2010 senza essere mai punito. I sodali dell’Epstein italiano condividono dinamiche simili, rimanendo impuniti nonostante le accuse e le condanne passate. La situazione evidenzia come alcuni protagonisti siano riusciti a continuare le loro attività senza subire conseguenze legali.

Se si osserva con attenzione, si nota che il mostruoso caso di Jeffrey Epstein presenta notevoli somiglianze con una storia italiana altrettanto e forse per certi versi persino più spaventosa. È la vicenda del Forteto, la comunità di Vicchio, in provincia di Firenze, in cui venivano inviati minorenni tolti alle famiglie o problematici che invece di essere seguiti e curati venivano vessati e abusati. Tre sentenze in momenti diversi hanno dimostrato che il Forteto non era una comunità e nemmeno una struttura protetta, non lo era per la verità nemmeno formalmente. Era ufficialmente una cooperativa che ospitava famiglie che si rendevano... 🔗 Leggi su Laverita.info

