Il caso Epstein ha portato alla luce un giro di persone coinvolte che va ben oltre il miliardario stesso, coinvolgendo anche una segretaria. Questa scoperta ha fatto emergere dettagli sconvolgenti, come le relazioni tra Epstein e figure di spicco del mondo politico e imprenditoriale. Molti di loro, infatti, sembrano essere ancora impuniti, mentre la giustizia fatica a fare passi avanti. La rete di Epstein si estendeva in diversi paesi e collegava personaggi di varia estrazione, creando un sistema di rapporti complicati e nascosti.

L’ala liberal delle élites mondiali sta uscendo con le ossa rotte dal rilascio degli Epstein files. La sinistra statunitense (e quella europea che la rincorre a fatica) cerca pretestuosamente di rigirare lo scandalo contro Donald Trump – in Italia ci provano con Matteo Salvini –, ma la rete del faccendiere era notoriamente intrecciata coi democratici, di cui è stato un generoso finanziatore per anni. Oltre alla solita battaglia destra-sinistra, però, c’è una partita più ampia e bipartisan: quella per la trasparenza. La sta conducendo, fosse anche per mere ambizioni personali, il repubblicano Thomas Massie, e il suo pressing sta dando frutti, anche a costo di far vacillare la figura della procuratrice generale Pam Bondi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Epstein, dal miliardario alla segretaria. Ecco gli altri sodali impuniti

Sarah Kelle, assistente di Jeffrey Epstein, ha gestito l'elenco delle donne che offrivano massaggi, ma non è mai stata portata in tribunale.

La vicenda di Jeffrey Epstein continua a fare scalpore e coinvolge anche altri membri della monarchia europea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Caso Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi importanti - 1mattina News 03/02/2026

Argomenti discussi: Dal Regno Unito all’Arabia Saudita, le ramificazioni mondiali dello scandalo Epstein; Caso Epstein, oltre la superficie dello scandalo; Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sono; Caso Epstein, silenzio di Maxwell al Congresso: si avvale della facoltà di non rispondere.

Caso Epstein, la ricostruzione definitiva dello scandalo che ha incrinato l’élite mondialeChi era davvero Jeffrey Epstein? Dagli inizi a Wall Street al carcere nel 2019, fino ai nomi della lista desecretata tra 2024 e 2026. La ricostruzione completa del caso che continua a scuotere polit ... panorama.it

Epstein, svelati 6 nomi di uomini «implicati» (ma non incriminati): dall'ex ceo di Victoria's Secret al sultano emiratinoIl deputato democratico Ro Khanna ha rivelato i nomi di sei uomini che in precedenza erano stati censurati dal dipartimento di Giustizia nel caso Epstein. Secondo il repubblicano Thomas Massie, questi ... corriere.it

Caso Epstein, si dimette Kathy Ruemmler, capo ufficio legale di Goldman Sachs ilsole24ore.com/art/caso-epste… x.com

#FacebookLive #12febbraio #Melog di Gianluca Nicoletti Cosa ci dice il caso Epstein - facebook.com facebook