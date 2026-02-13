dal miliardario alla segretaria gli altri sodali impuniti di epstein

Sarah Kelle, assistente di Jeffrey Epstein, ha gestito l'elenco delle donne che offrivano massaggi, ma non è mai stata portata in tribunale. La donna, vicina al finanziere, ha continuato a lavorare nell'ombra, anche dopo le accuse esplose pubblicamente. La sua presenza tra i collaboratori chiave rimane un dettaglio ancora poco chiarito.

Sarah Kelle n, assistente del faccendiere, teneva l’elenco delle «massaggiatrici»: non è mai stata processata. Leon Black, fondatore di Apollo Global Management, è stato accusato di violenze. Eppure non è incriminato. L’ala liberal delle élites mondiali sta uscendo con le ossa rotte dal rilascio degli Epstein files. La sinistra statunitense (e quella europea che la rincorre a fatica) cerca pretestuosamente di rigirare lo scandalo contro Donald Trump - in Italia ci provano con Matteo Salvini -, ma la rete del faccendiere era notoriamente intrecciata coi democratici, di cui è stato un generoso finanziatore per anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

Jessica Prim e gli altri membri di QAnon, che stavano già consultando i cosiddetti Epstein Files su Internet, sono stati fermati dalla polizia questa mattina nel loro covo a Napoli, dopo settimane di indagini sul loro coinvolgimento in un giro di diffusione di teorie complottiste e materiale illegale.

Il nome di Donald Trump compare più di un milione di volte negli Epstein Files non censurati. E ci sono almeno sei uomini – tra cui il miliardario e uomo d’affari Leslie Wexner – che sono stati coperti dagli omissis e che invece avrebbero “cospirato” insieme a J - facebook.com facebook

Marc Rowan, il miliardario/sostenitore del genocidio a Gaza e membro del Consiglio di pace di Trump, era molto legato al pedofilo Epstein. Il suo socio, Leon Black, è stato citato in giudizio per stupro di una ragazza di 16anni, venduta dal agente del Mossad I x.com