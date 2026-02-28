Forte scossa ai Campi Flegrei | terremoto avvertito in tutta l’area flegrea e nella provincia

Una scossa di magnitudo 3.5 si è verificata ai Campi Flegrei con epicentro alla Solfatara. Il terremoto è stato percepito da Pozzuoli a Monte di Procida, portando all’evacuazione precauzionale delle scuole. Non sono stati segnalati danni, ma l’evento ha aumentato l’attenzione sulla situazione sismica nell’area. La scossa è stata avvertita da molte persone nella regione.

Scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Forte scossa ai Campi Flegrei: terremoto avvertito in tutta l'area flegrea e nella provincia Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei alle ore 6, avvertito un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3 Scossa di terremoto 2.3 ai Campi Flegrei: lieve sisma avvertito all'albaABBONATI A DAYITALIANEWS Un movimento tellurico percepito chiaramente dalla popolazione Una scossa di terremoto di magnitudo 2. Evento sismico in area Campi Flegrei - Localizzazione RIVISTA Evento sismico in area "Campi Flegrei" alle ore locali 11:19:07 (10:19:07 UTC) del giorno 28/02/2026 di magnitudo md = 3.5 ± 0.5 Seismic event in area Campi Flegrei - REVISED location