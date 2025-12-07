Terremoto ai Campi Flegrei alle ore 6 avvertito un boato nella provincia di Napoli | magnitudo 2.3
Una scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei in provincia di Napoli all'alba. Il sisma, di magnitudo 2.3, è stato accompagnato da un forte boato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Due nuove scosse di terremoto sono state registrate ai Campi Flegrei nel pomeriggio di ieri alle ore 16:29 in rapidissima successione una dietro l'altra. ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #bacoli #boato #bradisismo #campiflegrei #cronaca #napoliattu - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Campi Flegrei oggi. Pozzuoli torna a tremare, scossa alle ore 6 di magnitudo 2.3 - I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 6 di questa mattina una scossa di magnitudo 2. msn.com scrive
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse intense in pochi secondi alle 16.29: accompagnate da un boato - Due nuove scosse di terremoto, a distanza di pochi secondi, sono state registrate nella caldera dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico che si è verificato ... Scrive fanpage.it
Terremoti su Vesuvio, Campi Flegrei e Irpinia: tre scosse nella notte in Campania - Tre terremoti distinti nella notte tra Vesuvio, Campi Flegrei ed Irpinia: tre scosse lievi. Da fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei/ L’ex vulcanologo: “Sciami sismici superficiali dovrebbero attenuarsi a breve” - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il resoconto sugli ultimi eventi sismici e le parole dell'ex vulcanologo ... ilsussidiario.net scrive
Paura ai Campi Flegrei: sciame sismico di 31 scosse in poche ore - Tre tremori in un’ora: 31 scosse nella notte ai Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 3. Da 2anews.it
Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Lo riporta msn.com