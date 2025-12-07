Terremoto ai Campi Flegrei alle ore 6 avvertito un boato nella provincia di Napoli | magnitudo 2.3

Una scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei in provincia di Napoli all'alba. Il sisma, di magnitudo 2.3, è stato accompagnato da un forte boato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

