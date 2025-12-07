Scossa di terremoto 2.3 ai Campi Flegrei | lieve sisma avvertito all’alba

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un movimento tellurico percepito chiaramente dalla popolazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata avvertita questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nei pressi di via Solfatara. Il sisma, registrato alle 6:00 a una profondità di circa 2,8 chilometri, non ha provocato danni a persone o cose. Il Comune di Pozzuoli invita comunque i cittadini a segnalare eventuali disagi alla Centrale Operativa della Polizia Municipale e alla Protezione Civile. Boato iniziale e nuova scossa in mattinata. Secondo quanto riferito dal Comune puteolano, l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato, percepito soprattutto dagli abitanti più vicini all’epicentro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

