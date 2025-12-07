Scossa di terremoto 2.3 ai Campi Flegrei | lieve sisma avvertito all’alba
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un movimento tellurico percepito chiaramente dalla popolazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata avvertita questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nei pressi di via Solfatara. Il sisma, registrato alle 6:00 a una profondità di circa 2,8 chilometri, non ha provocato danni a persone o cose. Il Comune di Pozzuoli invita comunque i cittadini a segnalare eventuali disagi alla Centrale Operativa della Polizia Municipale e alla Protezione Civile. Boato iniziale e nuova scossa in mattinata. Secondo quanto riferito dal Comune puteolano, l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato, percepito soprattutto dagli abitanti più vicini all’epicentro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
#Terremoto #Grecia, trema la terra vicino #Patrasso: scossa di magnitudo 4.9 | DATI e MAPPE Vai su X
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito stanotte la zona al confine tra la Turchia e la Siria, con epicentro nel distretto Pazarcik di Kahramanmaras. Centinaia i morti accertati, migliaia le persone intrappolate sotto le macerie. Un bilancio anc - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ai Campi Flegrei alle ore 6, avvertito un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3 - Una scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei in provincia di Napoli all'alba. Come scrive virgilio.it
Terremoto Campi Flegrei oggi. Pozzuoli torna a tremare, scossa alle ore 6 di magnitudo 2.3 - I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 6 di questa mattina una scossa di magnitudo 2. Si legge su msn.com
Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato - Scossa di terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 3. Da napolitoday.it
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino, 110 scosse picco M 3.0, bradisismo di 25 mm al mese - Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale con tutti gli eventi sismici nella zona flegrea, ecco che cosa è successo, i dettagli ... Lo riporta ilsussidiario.net
Terremoti su Vesuvio, Campi Flegrei e Irpinia: tre scosse nella notte in Campania - Tre terremoti distinti nella notte tra Vesuvio, Campi Flegrei ed Irpinia: tre scosse lievi. Segnala fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Come scrive msn.com