Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter sono state annunciate da De Rossi e Chivu in vista del 15° turno di Serie A 2025/26. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita odierna, che promette uno scontro interessante tra le due squadre.

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Inter: le scelte di De Rossi e Chivu

Inter News 24 per la partita di oggi del 15° turno di Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Genoa Inter, match delle ore 18 al Marassi valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Partita chiave per la stagione dei nerazzurri i quali, con il pareggio di oggi del Milan contro il Sassuolo e, soprattutto, con la sconfitta di oggi del Napoli contro l’Udinese, ha l’occasione di superare in un sol colpo entrambe le concorrenti per lo scudetto, balzando in testa alla classifica in solitaria. GENOA: In arrivo. Internews24.com

Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu con Esposito-Lauaro, DDR con Vitinha-Colombo - L'Inter scenderà in campo fra poco più di un'ora allo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi per. tuttomercatoweb.com