Forbidden Fruit anticipazioni 28 gennaio | Yildiz ospite di Emir tensioni tra Ender e Sahika

In attesa della prossima puntata di Forbidden Fruit, si approfondiscono le dinamiche tra i personaggi principali. Yildiz sarà ospite di Emir, mentre le tensioni tra Ender e Sahika si intensificano. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14, continua a coinvolgere il pubblico con i suoi intrecci e colpi di scena.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie ha appena salutato due dei protagonisti principali, Alihan e Zeynep, partiti per gli Stati Uniti per ricominciare. Yildiz è dunque rimasta a Istanbul senza l'amata sorella, per di più proprio quando è appena stata cacciata di casa da Halit. Nell'episodio di mercoledì 28 gennaio troverà rifugio da Emir, mentre si accende la rivalità tra Sahika ed Ender.

