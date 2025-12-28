Forbidden fruit 2 replica puntata del 28 dicembre in streaming | Video Mediaset

Oggi, domenica 28 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. La puntata di oggi si concentra sulle tensioni tra Ender e Kaya, con l’attenzione rivolta ai misteri e alle emozioni che caratterizzano i protagonisti. Un episodio da seguire per chi desidera approfondire le vicende e i personaggi di questa trama coinvolgente.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 28 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna tra Ender e Kaya ci sono molte tensioni, soprattutto da parte di Ender che sembra nascondere qualcosa. Intanto, Caner sembra molto affascinato da Zehra che però non sembra ricambiare troppo. Erim riceverà una bella sorpresa che vedrà coinvolti lui e Kaya. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 118 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

