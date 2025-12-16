Ancona città di tappa del passaggio della fiamma olimpica Daniele Silvetti | Stiamo cambiando la percezione di questa città VIDEO

Ancona si prepara ad accogliere il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, un evento che sta contribuendo a migliorare la percezione della città. L'iniziativa, promossa dal Comune di Ancona, dal Coni Marche e dal Comitato italiano paralimpico Marche, è stata presentata ufficialmente il 16 dicembre.

ANCONA - Questa mattina, martedì 16 dicembre, il Comune di Ancona assieme al Coni Marche e al Comitato italiano paralimpico Marche hanno presentato il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 per le vie di Ancona, scelta dalla Fondazione Milano-Cortina come città di tappa.

