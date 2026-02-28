Fondi 8xmille | oltre un milione di euro alla diocesi di Novara

Per l’anno pastorale 2025-2026, la diocesi di Novara riceverà oltre un milione di euro dall’8xmille. La somma totale destinata alla diocesi è di 1.033.000 euro. La cifra rappresenta l’importo assegnato attraverso il meccanismo di finanziamento previsto dall’8xmille. Questa è la somma che la diocesi ha ottenuto in base alle scelte fatte dai contribuenti.

Un milione e 33mila euro è la somma dei fondi dell'8xmille che è stata destinata alla diocesi di Novara nell'anno pastorale 2025-2026.Come spiega la diocesi si tratta di 36 progetti sostenuti, divisi fra progetti di sostegno e opere segno.