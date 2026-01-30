Fondi Ministero della Cultura all' Umbria oltre un milione di euro | dalla Galleria Nazionale alla Basilica

Il Ministero della Cultura ha annunciato un finanziamento di oltre un milione di euro per l’Umbria. Con la seconda programmazione triennale 2025-2027, il governo Meloni ha destinato i fondi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio regionale. I soldi serviranno a interventi nella Galleria Nazionale e nella Basilica, puntando a preservare e mettere in sicurezza i beni culturali più importanti della regione.

L'annuncio del sottosegretario Prisco: "Un ringraziamento va al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’Umbria”. Tutti i progetti finanziati “Con la seconda programmazione triennale 2025–2027 del Ministero della Cultura, il Governo Meloni assegna all’Umbria oltre un milione di euro per interventi di tutela, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio culturale regionale”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, Emanuele Prisco. “Si tratta di risorse che interesseranno realtà strategiche come Assisi, Perugia, Foligno e Terni, confermando un’attenzione concreta verso musei, archivi, aree archeologiche e luoghi simbolo della nostra identità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

