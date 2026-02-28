focris saronno luigi caronni nuovo presidente della rsa

La Rsa sovracomunale Focris di Saronno ha annunciato il rinnovamento dei propri vertici. La sindaca Ilaria Pagani ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione e scelto come presidente Luigi Caronni, un manager locale con una lunga esperienza nel settore aziendale e nella gestione delle risorse umane. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

