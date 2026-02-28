Focris Saronno Luigi Caronni nuovo presidente della Rsa
La Rsa sovracomunale Focris di Saronno ha annunciato il rinnovamento dei propri vertici. La sindaca Ilaria Pagani ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione e scelto come presidente Luigi Caronni, un manager locale con una lunga esperienza nel settore aziendale e nella gestione delle risorse umane. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
Focris è un ente sovracomunale fondato nel 2001 dai comuni di Saronno, Cislago, Uboldo, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Solaro
