Luigi Nappi è il nuovo presidente ?nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia

Luigi Nappi, stimato professore di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Foggia, è stato eletto nuovo presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) per il biennio 2028–2029. Un riconoscimento importante che testimonia il suo impegno e la sua leadership nel campo, promettendo un futuro di innovazione e progresso per la ginecologia italiana.

(Adnkronos) – Luigi Nappi, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di Foggia, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) per il biennio 2028–2029. L'elezione – informa una nota – è avvenuta nel corso del 100esimo congresso nazionale della Sigo a Bari, alla presenza del presidente della Federazione.

