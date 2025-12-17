Luigi Nappi è il nuovo presidente ?nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia per il biennio 2028–2029

Luigi Nappi è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia per il biennio 2028–2029. Professore ordinario presso l’Università di Foggia, Nappi assume questo ruolo di grande rilievo nel panorama ginecologico italiano, portando con sé una vasta esperienza e un impegno costante nel settore. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per la comunità medica e per la promozione della salute delle donne a livello nazionale.

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Luigi Nappi, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di Foggia, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) per il biennio 2028–2029. L'elezione - informa una nota - è avvenuta nel corso del 100esimo congresso nazionale della Sigo a Bari, alla presenza del presidente della Federazione mondiale di Ginecologia e Ostetricia, del presidente del Collegio europeo e di oltre 1.500 ginecologi provenienti da tutta Italia. Già Presidente dell'Associazione ginecologi universitari e membro del Consiglio esecutivo del Board europeo, Nappi guiderà ora l'intera comunità dei ginecologi italiani, includendo professionisti ospedalieri, territoriali e universitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

