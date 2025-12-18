Incendio a Matierno | a fuoco un' auto parcheggiata si indaga

Un incendio si è sviluppato oggi intorno alle 19 a Matierno, coinvolgendo un'auto parcheggiata vicino a viale Della Repubblica. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre i residenti hanno vissuto attimi di tensione. Le autorità stanno indagando sull'episodio, che ha destato preoccupazione nel quartiere.

© Salernotoday.it - Incendio a Matierno: a fuoco un'auto parcheggiata, si indaga Attimi di tensione, intorno alle 19 di oggi, a Matierno: non lontano da viale Della Repubblica, infatti, per cause da accertare, un'auto parcheggiata è stata avvolta e divorata dalle fiamme. Sul posto, i vigili del fuoco per domare l'incendio e le forze dell'ordine per i rilievi: accertamenti in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incendio a Nichelino: a fuoco un'auto parcheggiata Leggi anche: A fuoco una palazzina a Cornaredo nel Milanese: tre vittime. Si indaga sulle cause dell’incendio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incendio a Firenze, due auto a fuoco in viale Europa. Persona soccorsa - Intorno alle 21 di domenica 16 novembre, i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti per domare l’incendio che ha ... lanazione.it Incendio in via Legnani, auto a fuoco sotto al portico di un condominio: un ferito - Bologna, 19 novembre 2025 – Ore di paura in via Alberto Legnani, nei pressi di via Lenin a causa di un’auto che è andata a fuoco sotto al portico di un condominio. ilrestodelcarlino.it Fumo dall'auto, la polizia lo ferma e salva l'autista in extremis: la macchina prende fuoco subito dopo - 20 di oggi, mercoledì 26 novembre, con una squadra della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Trieste sono ... leggo.it Stile TV. . Agropoli, incendio sul tetto: chiuso il Pala Di Concilio - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.