Flavio Cobolli ha raggiunto la finale all'Abierto Mexicano Telcel di Acapulco, un torneo ATP 500 con un montepremi di 2 milioni di dollari. Nel match di semifinale ha sconfitto in tre set un avversario agguerrito, Kecmanovic, dimostrando determinazione e talento. Ora il tennista romano si prepara per la sfida decisiva, dopo aver superato una fase importante del torneo.

Flavio Cobolli ce l’ha fatta ancora una volta. Il tennista romano ha conquistato l’accesso alla finale dell’Abierto Mexicano Telcel, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.469.450 dollari, in corso sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana, il 23enne azzurro, numero 20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha superato il serbo Miomir Kecmanovic, numero 84 ATP, per 7-6 (5), 3-6, 6-4, al termine di quasi due ore e mezza di battaglia intensa. Per Cobolli si tratta della quarta finale in carriera. Lo scorso anno aveva trionfato nel 250 di Budapest contro Baez e nell’ATP 500 di Amburgo superando Rublev, mentre aveva perso la finale del 500 di Washington nel 2024 contro Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli è in finale ad Acapulco! Sconfitto in tre set un coriaceo Kecmanovic

