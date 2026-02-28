Flavio Cobolli si prepara a sfidare Tiafoe nella finale dell’ATP 500 di Acapulco. La partita si giocherà durante la notte in Italia, mentre in Messico sarà sera. Cobolli ha raggiunto questa fase del torneo e ora si appresta a confrontarsi con l’avversario statunitense. La sfida rappresenta un’occasione importante per il giovane tennista italiano.

Sera messicana, notte fonda italiana: è questo il destino per chi vorrà seguire Flavio Cobolli nella finale dell’ATP 500 di Acapulco. Il romano avrà dall’altra parte della rete Frances Tiafoe, l’americano che cerca di vincere il suo primo torneo dopo quasi tre anni, e il quarto in linea generale. Peraltro, c’è anche la necessità di invertire una tendenza molto sfavorevole. Il molto non è tanto legato al fatto che i precedenti dicono 0-2, ma al fatto che tutti e due, tra Delray Beach 2024 e Washington 2025, sono stati netti: 6-4 6-2 in un caso, 6-1 6-4 nell’altro. Ora chiaramente le cose sono diverse ed è anche evoluto lo stesso Cobolli, che... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli, contro Tiafoe l’occasione di un altro balzo ad Acapulco

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Francis Tiafoe, Finale Acapulco 01-03-2026 ore 04:00Flavio Cobolli e Francis Tiafoe si giocheranno il titolo dell’Abierto Mexicano de Tenis a partire dalla notte italiana tra sabato e domenica.

