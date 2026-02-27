Flavio Cobolli concreto contro Wu Yibing | l’azzurro approda in semifinale ad Acapulco!

Flavio Cobolli si conferma protagonista nell'ATP 500 di Acapulco, portando a casa una vittoria significativa contro Wu Yibing. Il tennista romano ha mostrato solidità e determinazione sul campo di cemento messicano, avanzando così in semifinale. La sua prestazione evidenzia una crescita costante e la capacità di affrontare avversari di alto livello in una sessione di gioco intensa e combattuta.

La si potrebbe definire una vittoria “alla Flavio Cobolli”. Il tennista romano prosegue la sua avventura nell’ATP 500 di Acapulco: sul cemento messicano, il numero 20 del mondo ha sconfitto il cinese Wu Yibing (n. 142 del ranking) con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in un’ora e 36 minuti di gioco. Come già accaduto nel turno precedente, Cobolli si è dimostrato glaciale nei momenti chiave, annullando tutte e otto le palle break concesse e salvandosi ogni volta con le spalle al muro. Una prova di grande forza mentale per Flavio che, dopo aver raggiunto la semifinale a Delray Beach, si ripete anche in questo torneo. Sul suo cammino ora ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, vincitore per 6-3 6-3 sul francese Terence Atmane. 🔗 Leggi su Oasport.it

