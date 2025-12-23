Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri senza patente e assicurazione. La fuga, durata pochi metri, si è conclusa con il suo rapido fermo. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di collaborare con le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, ma la fuga è durata solo pochi metri. Un 40enne di Marcianise, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri 22 dicembre, quando l’uomo, alla guida di una Fiat 500, non si è fermato all’alt di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Raggiunto poco dopo a causa del traffico intenso, è stato sottoposto a controllo. Dagli accertamenti è emerso che il conducente non era in possesso della patente di guida e che l’auto, intestata a una terza persona, era sprovvista di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Senza patente e assicurazione, tenta la fuga all’Alt dei carabinieri: 40enne denunciato

