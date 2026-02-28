Firenze via San Gallo | manifestazione dei cittadini per salvare la città Contro il cubo con piscina

Oggi a Firenze, in via San Gallo, si è svolta una manifestazione organizzata dal gruppo “Salviamo Firenze per viverci”. I cittadini si sono riuniti per opporsi alla costruzione di un nuovo complesso denominato “il cubo con piscina”. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso davanti ai lavori in corso. La manifestazione si è svolta nella mattinata del 28 febbraio 2026.

FIRENZE – Manifestazione dei cittadini riuniti in "Salviamo Firenze per viverci", stamani 28 febbraio 2026 in via San Gallo. Sotto il cartello "siamo una città, non siamo un cubo con piscina" hanno voluto richiamare l'amministrazione comunale a rispettare il vero volto di Firenze.

Firenze preda del “cubo nero”. Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentatiFIRENZE – “La città che si sta delineando rischia di essere un ostacolo alla vita”, “la vicenda del Cubo apre una frattura.

