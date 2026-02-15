Firenze preda del cubo nero Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentati

A Firenze, il progetto del “Cubo nero” crea tensioni tra residenti e amministrazione. La presenza di questa struttura ha sollevato molte proteste, soprattutto tra chi vive vicino all’area interessata. Budini Gattai, esperto del settore, segnala che la città sta cambiando rapidamente, con nuovi edifici che modificano il volto storico di Firenze. La questione si intreccia con i vecchi mangifici e le nuove strutture di studentato, che sembrano erodere l’identità tradizionale della città. La gente si domanda se queste trasformazioni siano davvero necessarie o se invece rischino di ostacolare la quotidianità.

FIRENZE – "La città che si sta delineando rischia di essere un ostacolo alla vita", "la vicenda del Cubo apre una frattura. C'è unanimità su quanto sia brutto. Ora dobbiamo fermare la trasformazione dell'ex Ogr", l'area delle ex Fs officine riparazione treni ceduta a un fondo del Lussemburgo, "lo chiediamo al Comune. E anche la Regione dovrebbe intervenire". "Decenni addietro – prosegue -, la città borghese poteva apparirci un pò noiosa, perfino stucchevole; tuttavia, la nascente borghesia doveva rappresentarsi con eleganza. Ciò ha prodotto interventi urbanistici di cui oggi beneficiamo tutti: il Piazzale Michelangelo, le Rampe, il Parterre, il Cimitero degli Inglesi, la Passeggiata delle Carrozze", "oggi – chiosa – c'è il mangificio!. Dietro un lavoro di mediazione durato due mesi e che ha portato a un appello a Palazzo Vecchio per una moratoria sulle ex Ogr, c'è il professor Roberto Budini Gattai, storico docente di Urbanistica all'Università di Firenze