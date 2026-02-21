Cubo nero di Firenze Giuli attacca | A volte bisogna salvare i turisti dalle amministrazioni di sinistra

Alessandro Giuli ha criticato la gestione turistica di Firenze, sostenendo che a volte bisogna salvare i visitatori dalle decisioni delle amministrazioni di sinistra. Durante un dibattito sulla cultura come motore di sviluppo, il ministro ha evidenziato i problemi legati all'eccesso di turisti e alle restrizioni imposte in alcune aree della città. Giuli ha sottolineato come alcune scelte politiche possano penalizzare i visitatori, creando difficoltà per chi desidera scoprire Firenze. La discussione si è concentrata sulle strategie per equilibrare turismo e tutela del patrimonio.

FIRENZE – "A volte bisogna anche salvare i turisti da Firenze". Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione del suo intervento al dibattito sulla cultura come motore di sviluppo al Forum in Masseria, affronta il nodo dell' overturism e a Bruno Vespa che conduce il dibattito premette: "Posso fare una battuta politica che ti fa titolo domani?". Il messaggio è rivolto all'amministrazione fiorentina: "Attenzione a dire bisogna salvare le città dai turisti. A volte bisogna salvare il turismo di qualità dalle amministrazioni" dice il ministro che si sofferma sulle polemiche per il "cubo" nero sul Lungarno di Firenze.