Tramvia Firenze | nuovi cantieri nel lungarno Colombo Cambia la viabilità da martedì 24

La città di Firenze ha avviato nuovi cantieri lungo il lungarno Colombo, causando modifiche alla viabilità. La causa è l’avvio dei lavori per il nuovo ponte sull’Arno, che coinvolgono il cantiere M. Da martedì 24 febbraio 2026, alle 21, le strade si chiuderanno temporaneamente per consentire le operazioni di sistemazione. La polizia locale ha già predisposto nuovi percorsi alternativi per i residenti e i pendolari. La chiusura durerà diverse settimane, influenzando il traffico quotidiano.

Dal punto di vista della circolazione sarà istituito un restringimento di carreggiata sul lato Arno tra via della Bellariva e lungarno Aldo Moro. Per la viabilità in uscita città sarà a disposizione una corsia, nessuna modifica per l’ingresso verso il centro dove sono confermate due corsie. Questo assetto resterà in vigore per un mese. Nell’ambito della VACS sono iniziate stamattina, 21 febbraio, le potature delle piante in viale Don Minzoni con restringimenti e divieti di sosta tra piazza della Libertà e via Spaventa (lato numeri civici dispari). Le operazioni, in programma dalle 7 alle 17, continueranno anche domani con gli stessi provvedimenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

