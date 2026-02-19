Firenze | albero cade in strada a Poggio Imperiale e ferisce scooterista

Stamattina a Firenze, un albero si è abbattuto su via Poggio Imperiale a causa della forte pioggia, ferendo un motociclista che transitava in quel momento. La pioggia intensa ha indebolito i rami e le radici, rendendo il tronco instabile. Il motorino è stato urtato e il centauro è finito sull’asfalto, riportando ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la strada. La zona è stata transennata per le operazioni di rimozione.

FIRENZE – Momenti di paura stamattina, 19 febbraio 2026, a Firenze. Un albero è caduto per il maltempo ed ha colpito uno scooterista in transito nella zona di Poggio Imperiale, in via San Felice a Ema. E’ successo verso le 10. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo dal 118 in ospedale. Sul posto i vigili urbani. Secondo le prime informazioni raccolte, la pianta apparterrebbe a una proprietà privata. La strada è stata chiusa per permettere la rimozione della pianta ed il traffico è stato deviato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: albero cade in strada a Poggio Imperiale e ferisce scooterista Leggi anche: Pioggia intensa su Bari, allerta arancione fino a stasera. Albero cade in strada in strada a Poggiofranco Albero cade in strada e blocca via ChiantigianaVenerdì sera alle 19:15, un albero si è abbattuto su via Chiantigiana, bloccando il traffico nel Comune di Impruneta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Albero cade in strada e blocca via Chiantigiana; Pioggia da record. Bagnato un giorno su due: Ora il pericolo vero è la caduta degli alberi; Alert System a Scandicci, la 'chiamata zero' del nuovo sistema di allertamento; Albero caduto sull’impianto. Polemiche e dubbi. Firenze, albero cade e colpisce uno scooteristaE' successo in via San Felice ad Ema, nella zona del Poggio imperiale. Il conducente del motorino è stato portato in codice giallo in ospedale ... rainews.it Impruneta: albero cade sulla Chiantigiana, dopo il Ferrone. Paura ma nessun feritoIntervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, nel comune di Impruneta (Firenze), lungo la via Chiantigiana, circa due chilometri dopo il Ferrone, a causa della caduta ... firenzepost.it Chiusura temporanea casello A14 – Poggio Imperiale Si informa la cittadinanza che, su disposizione di Autostrade per l’Italia – Direzione 8° Tronco di Bari, è stata emanata l’Ordinanza n. 58/2026 relativa alla regolamentazione della circolazione sull’Auto facebook Assalto a bancomat a Poggio Imperiale: tre esplosioni fanno saltare in aria lo sportello Banco Bpm x.com