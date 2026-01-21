Arrestati i tre aggressori di Riccardo Zappone morto poco dopo in questura VIDEO

Sono stati arrestati i tre indagati coinvolti nell'aggressione di Riccardo Zappone, deceduto poco dopo essere stato portato in questura. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per lesioni aggravate, nell’ambito di un’indagine che mira a fare luce sui fatti accaduti in strada Comunale Piana. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiama l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle persone.

