Fiorentina niente intervento per Gosens | può giocare con la maschera

La Fiorentina ha deciso di non intervenire chirurgicamente sul terzino coinvolto in una frattura composta del seno mascellare e della parete orbitaria durante una partita di Conference. Il giocatore può continuare a giocare indossando la maschera protettiva. La scelta di non operare permette al calciatore di rimanere in campo senza sottoporsi a un intervento chirurgico.

Verso Udine con più di un punto interrogativo. La Fiorentina avrà ancora due giorni per preparare la gara con l’Udinese (lunedì 2 marzo ore 20.45 al Bluenergy Stadium), dove è previsto un turnover massiccio. Paolo Vanoli però dovrà fare i conti con gli infortuni rimediati nel match di ritorno dei playoff, particolarmente dispendioso a causa della coda dei supplementari. Molto difficile il recupero di Solomon, uscito per un risentimento al retto femorale della coscia destra, come Lezzerini, da valutare le condizioni di Gosens: per lui duplice frattura composta del seno mascellare di destra e della parete orbitaria di destra: non essendo stato operato potrà giocare con una maschera, da capire se verrà utilizzato subito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fiorentina: Gosens ha duplice frattura facciale, ma potrà giocare con una machera protettivaGli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di...

Fiorentina, infortunio Gosens: duplice frattura ma niente operazioneIl tedesco utilizzerà una mascherina protettiva per i prossimi match: il bollettino ufficiale dopo lo Jagiellonia.

