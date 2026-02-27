La Fiorentina ha annunciato che Robin Gosens ha subito una duplice frattura facciale durante l’ultima partita. Nonostante l’infortunio, il calciatore potrà tornare in campo indossando una maschera protettiva. L’ACF Fiorentina ha comunicato i dettagli dell’intervento e le condizioni di Gosens, che sarà in grado di giocare con le adeguate protezioni.

Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione. Ossia con una maschera protettiva. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Gosens ha duplice frattura facciale, ma potrà giocare con una machera protettiva

Roma, frattura delle ossa nasali per Mancini: giocherà con una maschera protettivaDurante il primo tempo di Udinese-Roma, Gianluca Mancini è stato costretto ad abbandonare il campo per qualche minuto per tamponare la forte perdita...

Fiorentina, Gosens: “Gran punto, ma c’è rammarico per quei gol presi in fondo”FIRENZE – “E’ un gran punto contro una squadra forte ma è il quinto, sesto, settimo gol che prendiamo nel finale di partita, sono troppi e c’è...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Gosens, ecco il report: fratture al volto ma può giocare con la mascherinaNel finale dei tempi supplementari di Fiorentina-Jagiellonia Robin Gosens è stato colpito al volto riportando un trauma maxill-facciale. In questi minuti, dopo gli accertamenti, è arrivato il report ... firenzeviola.it

Report medico: Gosens trauma maxillo facciale. Solomon e Lezzerini risentimentoLa Fiorentina esce con diversi acciacchi dal ritorno dei playoff di Conference League chiuso sul 2-4 contro lo Jagiellonia. Gosens ha riportato un trauma maxillo facciale. Per Solomon ... firenzeviola.it