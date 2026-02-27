Fiorentina infortunio Gosens | duplice frattura ma niente operazione

Robin Gosens si è procurato una doppia frattura, ma non sarà sottoposto a intervento chirurgico. La Fiorentina dovrà fare a meno del suo esterno sinistro nel periodo attuale. L’infortunio si è verificato in un momento importante della stagione del club. La situazione richiede ora un’attenta gestione dell’infortunio senza ricorrere all’operazione chirurgica.

Il tedesco utilizzerà una mascherina protettiva per i prossimi match: il bollettino ufficiale dopo lo Jagiellonia. Robin Gosens eviterà l’intervento chirurgico, ma la Fiorentina perde la piena integrità del suo esterno sinistro in un momento cruciale della stagione. Gli accertamenti specialistici maxillo-facciali eseguiti nella serata di giovedì 26 febbraio, a seguito del trauma riportato nel match di Conference League contro lo Jagiellonia, hanno confermato una duplice frattura composta del seno mascellare destro e della parete orbitaria laterale. Il quadro clinico, pur serio, non richiede una riduzione cruenta in sala operatoria, permettendo al tecnico di gestire il recupero dell’ex Inter e Union Berlino senza una degenza prolungata che avrebbe stravolto i piani tattici del club viola. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Fiorentina: Gosens ha duplice frattura facciale, ma potrà giocare con una machera protettiva

Fiorentina: infortunio a Solomon che rischia di saltare Udine. Referti anche per Gosens e Lezzerini

