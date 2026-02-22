Fiorentina | Gudmundsson non potrà esserci contro il Pisa Rugani siederà in panchina

Albert Gudmundsson non potrà scendere in campo contro il Pisa a causa di un infortunio. La Fiorentina ha deciso di non rischiarlo e quindi Rugani partirà dalla panchina. Il tecnico biancorosso punta su questa scelta per proteggere il giocatore e preparare al meglio la squadra. La sfida al Franchi si avvicina, e i tifosi aspettano di vedere come reagirà la formazione senza il suo attaccante.

FIRENZE – E' quasi certo: Albert Gudmundsson non ci sarà luned. ì sera, alle 18,30, al Franchi, contro il Pisa. L'islandese, vittima 15 giorni fa contro il Torino di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ha provato a recuperare con fisioterapia e sedute personalizzate, ma non si è ancora allenato in gruppo e difficilmente sarà convocato. Non faranno parte dei giocatori disponibili per la sfida a Caracciolo e compagni, neanche il lungodegente Lamptey e lo squalificato Mandragora, mentre potrebbe esserci per la prima volta Rugani. Paolo Vanoli, squalificato (in panchina siederà il vice Cavalletto), tornerà a schierare dal 1' sia Dodo che Kean, rimasti a lavorare in settimana a Firenze, e dunque risparmiati dalla trasferta di Conference League in Polonia; Fagioli regista, e Parisi come esterno sinistro difensivo.

Solomon e De Gea sono stati convocati per la partita contro il Pisa, dopo aver recuperato da problemi fisici.

La Fiorentina ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori dopo la vittoria contro il Como, che ha portato tre punti importanti.

