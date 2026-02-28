Finta geniale avversario per terra | giocata da capogiro di Javon Small
Durante la partita tra Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies, Javon Small ha realizzato una giocata spettacolare nel finale, mandando l’avversario a terra. Il punteggio finale è stato 105-124 per i Grizzlies. La sua azione ha catturato l’attenzione come una delle più impressionanti della notte NBA.
Super giocata nel finale di Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies (105-124 il punteggio finale) con tanto di avversario mandato "al bar": quella di Javon Small è solo una delle più belle della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Bentegodi val bene un sorriso. Dominguez, una giocata geniale. Parata d’autore di Ravaglia. Heggem è un muro, Vitik menoRavaglia 7 Orban al 13’ lo trafigge sul suo palo, ma la parabola del nigeriano è sopraffina.
La finta cheesecake che sta dividendo l’Italia ed è virale sui social: geniale o una presa in giro?C’è un dessert che sta monopolizzando i feed social di mezzo mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dall’India fino all’Italia.