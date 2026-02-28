Finta geniale avversario per terra | giocata da capogiro di Javon Small

Durante la partita tra Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies, Javon Small ha realizzato una giocata spettacolare nel finale, mandando l’avversario a terra. Il punteggio finale è stato 105-124 per i Grizzlies. La sua azione ha catturato l’attenzione come una delle più impressionanti della notte NBA.