Il Bentegodi val bene un sorriso. Dominguez, una giocata geniale. Parata d’autore di Ravaglia. Heggem è un muro, Vitik meno.

Al Bentegodi, le emozioni si alternano tra momenti di intensità e interventi decisivi. Ravaglia si distingue con una parata importante, mentre Orban e Dominguez offrono giocate di qualità. Heggem si conferma un punto di riferimento difensivo, contribuendo alla solidità della squadra. Una partita ricca di spunti, dove ogni intervento può fare la differenza e mantenere viva la tensione fino all’ultimo istante.

Ravaglia 7 Orban al 13’ lo trafigge sul suo palo, ma la parabola del nigeriano è sopraffina. Guardiano estremo di un reparto che soffre e salvatore della patria al 77’ quando Sarr non è un mostro di precisione, ma la sua parata sventa il 3-3. Vitik 5 Comincia bene, murando in scivolata Orban al 5’, ma da lì in poi ne azzecca davvero poche. L’asse di destra della difesa, formato da lui e Holm, per larghi tratti di partita è largamente deficitario. Heggem 6,5 E’ l’aggiusta-tutto, o quasi, di una linea difensiva troppo ballerina contro l’ultima in classifica. Nella ripresa firma un recupero difensivo dopo una rimonta di quaranta metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

