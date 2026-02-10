Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo | è il super ospite della prima serata

Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo. Questa sera sarà il super ospite della prima serata, martedì 24 febbraio. La sua presenza è molto attesa e ha già fatto parlare di sé tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Ferro salirà sul palco per esibirsi e rendere ancora più speciale l’apertura della manifestazione.

Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo. E’ lui infatti il super ospite della prima serata, quella di martedì 24 febbraio. Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo dai fan del cantautore di Latina che potranno rivederlo di nuovo, a distanza di sei anni, sul palco dell’Ariston.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Sanremo Ferro Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival Tiziano Ferro sarà il grande nome della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio. Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti: “Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival” Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Tiziano Ferro dice NO a Sanremo Ultime notizie su Sanremo Ferro Argomenti discussi: Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; Miriam Leone: Diventare madre la scelta più coraggiosa. Ho detto no a Domenica In, a 30 anni sono andata in analisi; Laura Pausini, nel nuovo album duetti con Annalisa e la voce di Lucio Dalla; Sorpresa, arriva anche Ligabue: Certe notti con i grandi concerti. Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo: è il super ospite della prima serataDopo sei anni rivedremo il cantautore di Latina sul palco dell’Ariston. L’annuncio da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti: Molto contento che abbia accettato il mio invito ... latinatoday.it Sanremo 2026, Tiziano Ferro pronto per tornare all'Ariston: Stiamo preparando una cosa potenteL'artista Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo come ospite per festeggiare i 25 anni di Xdono, la canzone che ne ha rivelato il talento all'Italia intera. Cresce l'attesa per la 76esima ... comingsoon.it C’è un ritorno che sa di memoria, di affetto e di un cerchio che lentamente si chiude. Tiziano Ferro sarà ospite a Sanremo 2026 per celebrare i 25 anni di Xdono, una canzone simbolo che non ha mai cantato sul palco dell’Ariston. Un’idea nata dal legame co - facebook.com facebook Tiziano Ferro torna a Sanremo e lo fa dalla porta principale: sarà super ospite della prima serata del Festival 2026. Per Ferro si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. La sua ultima presenza sul palco dell’Ariston risale al 4 febbraio 2020, quando fu ospit x.com

