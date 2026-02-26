Pagelle prima serata Festival di Sanremo 2026

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si apre con una serata densa, lunga, stratificata, in cui convivono generazioni, linguaggi e stili. Carlo Conti riporta ordine e compostezza, Laura Pausini aggiunge calore, Can Yaman porta un tocco internazionale. Sul palco scorrono 30 artisti, un mosaico che racconta la musica italiana nelle sue molteplici forme. Ecco la pagella completa, imparziale e rigorosa, tra esibizioni e look. Esibizione. Ritorna con la sua cifra: ritmo impeccabile, conduzione pulita, nessuna sbavatura. È il direttore d’orchestra di una macchina complessa che non perde mai il controllo. Punti deboli. A tratti troppo “protocollo”: manca un momento davvero iconico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

