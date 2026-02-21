A Sanremo mi hanno trattato come se avessi la lebbra Quando Arisa mi ha spoilerato la vittoria pensavo di essermi fumato qualcosa di strano non era possibile | così Marco Carta
Marco Carta ricorda il suo trattamento a Sanremo, dove si è sentito isolato e giudicato duramente. La causa sembra essere il modo in cui è stato accolto sul palco e le reazioni del pubblico e degli artisti presenti. Carta racconta anche di quando Arisa ha rivelato in anticipo la sua vittoria, lasciandolo scioccato. Quella vittoria, 17 anni fa, rappresentò un momento unico: era il primo successo di un vincitore di un talent show a conquistare il festival.
17 anni fa Marco Carta vinceva il Festival di Sanremo. Una vittoria a suo modo storica, perché fu la prima per un reduce da un talent show. Solo un anno prima, infatti, il cantante sardo trionfava ad “Amici”. “Io ho avuto la fortuna e anche la forza di rompere un sistema. Per me è un grandissimo orgoglio. Allora le case discografiche guardavano storto chi usciva dai talent, ci consideravano cose fatte in batteria” racconta in un’intervista a La nuova Sardegna. “Quando sono arrivato a Sanremo da alcuni colleghi venivo visto come un prodotto difettoso che era stato comunque messo in vendita”. Il clima di snobismo a Sanremo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Arisa ha dichiarato di sentirsi isolata e a disagio quando le dicono che possiede la voce più bella, proprio mentre si prepara a salire sul palco del 76esimo Festival di Sanremo con il brano "Magica favola".
