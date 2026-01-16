L' iniziativa dell' Asp contro l' influenza | due giorni di vaccinazioni gratuite in piazza Castelnuovo

L'Asp organizza due giornate di vaccinazioni gratuite contro l'influenza in piazza Castelnuovo, domani e domenica. L'iniziativa mira a favorire la prevenzione e a tutelare la salute della comunità durante la stagione influenzale. Le vaccinazioni sono aperte a tutti e rappresentano un’opportunità semplice e accessibile per proteggersi dal virus.

Sarà possibile ottenere la somministrazione del farmaco dalle 10 alle 18. Il direttore generale: "Anche in questo momento della stagione è efficace e raccomandata per ridurre il rischio di complicanze e contenere la pressione sugli ospedali" Mentre l'influenza imperversa e sta mettendo ko migliaia di persone, l'Asp organizza in piazza Castelnuovo due giornate - quelle di domani e domenica - dedicate alla prevenzione e alla vaccinazione gratuita contro il virus. L'Influ Day (così si chiama l'iniziativa) si terrà dalle 10 alle 18 nella piazza più centrale della città. Per vaccinarsi sarà sufficiente esibire un documento di identità e la tessera sanitaria: "Si tratta di un’occasione concreta per proteggere se stessi e le persone più fragili che ci stanno accanto, in una fase in cui la circolazione dei virus influenzali continua a essere elevata" si legge in una nota dell'Asp. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Vaccinazioni contro l'influenza, ambulatori mobili dell'Asp in piazza Castelnuovo

Leggi anche: Sanità modenese in campo contro il Papillomavirus: vaccinazioni gratuite in piazza Roma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vaccini, gli amulatori dell'Asp di Catania aperti anche il sabato e il pomeriggio; Palermo, emergenza influenzale: l’Asp ha istituito l’unità di crisi; L'Asp di Catania amplia gli orari per le vaccinazioni ambulatoriali; Asp di Catania, vaccinazioni anche il pomeriggio e il sabato.

Asp di Catania, vaccinazioni anche pomeriggio e sabato - Le aperture straordinarie si aggiungono alle attività ordinarie garantite dalle UOS di Igiene Pubblica nei Distretti Sanitari. insanitas.it