Una villa d’epoca immersa nella storia e nella natura dei nostri laghi
Situata tra Como e Lecco, a breve distanza dai laghi di Pusiano e Segrino, questa villa d’epoca offre un ambiente elegante e ricco di storia. Circondata dalla natura, rappresenta un esempio di architettura aristocratica lombarda, ideale per chi cerca un soggiorno in un contesto tranquillo e ricco di fascino. La sua posizione strategica permette di esplorare facilmente le principali attrazioni della zona.
Nel cuore di un raffinato contesto storico, equidistante tra Como e Lecco e a pochi passi dai suggestivi laghi di Pusiano e Segrino, sorge una dimora che incarna tutto il fascino dell’architettura aristocratica lombarda. Una villa d’epoca di circa 750 metri quadrati, circondata da un parco. 🔗 Leggi su Quicomo.it
